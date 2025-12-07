CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Espanyol-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Espanyol ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Espanyol 24 puanla 6. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefleyen Rayo Vallecano ise 17 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Espanyol-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 10:46
Espanyol-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 16. haftasında futbolseverlerin ilgisini çeken mücadelelerden biri, Espanyol ile Rayo Vallecano arasında oynanacak karşılaşma olacak. Sezona istikrarlı bir giriş yapan Espanyol, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu önemli maçta galibiyet alarak üst sıralardaki yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor. Konuk ekip Rayo Vallecano ise gözünü yukarılara dikmiş durumda. Ligde 17 puan toplayarak 10. sıraya yerleşen kırmızı-beyazlı ekip, 3 puan alarak yarışta daha güçlü bir konuma yükselmeyi hedefliyor. Peki, Espanyol-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

ESPANYOL-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında oynanacak Espanyol-Rayo Vallecano maçı 7 Aralık Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

ESPANYOL-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

RCDE Stadyumu'nda oynanacak Espanyol-Rayo Vallecano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
