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Harikasınız çocuklar

Dörtlü finallerde yer almayı garantileyen Erkek Voleybol Milli Takımı, deplasmanda karşılaştığı Slovakya’yı 3-0 yendi. 4’te 4 yaparak A Grubu’nu zirvede tamamladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
Harikasınız çocuklar

A Milli Erkek Voleybol Milli Takımımız, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'ya konuk oldu. Poprad şehrindeki Poprad Arena'da oynanan mücadelenin ilk setinde rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-16'yla 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine fırsat vermeyen ay-yıldızlılar, 25-19'la durumu 2-0'a getirmeyi başardı.

FİNAL HIRVATİSTAN'DA

Karşılaşmanın üçüncü setinde ise daha başa baş bir oyun oynandı. Uzayan seti 28-26 alan milliler, maçtan da 3-0'lık zaferle ayrıldı. Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Millilerimiz, dörtlü finallerde yer almayı garantilemişti. Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını ise 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.

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