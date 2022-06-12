Harikasınız çocuklar

A Milli Erkek Voleybol Milli Takımımız, 2022 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'ya konuk oldu. Poprad şehrindeki Poprad Arena'da oynanan mücadelenin ilk setinde rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-16'yla 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine fırsat vermeyen ay-yıldızlılar, 25-19'la durumu 2-0'a getirmeyi başardı.

FİNAL HIRVATİSTAN'DA

Karşılaşmanın üçüncü setinde ise daha başa baş bir oyun oynandı. Uzayan seti 28-26 alan milliler, maçtan da 3-0'lık zaferle ayrıldı. Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Millilerimiz, dörtlü finallerde yer almayı garantilemişti. Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını ise 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.