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Efeler sahnede

Filede 1-4.’lük etabında iki maç oynanacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Efeler sahnede

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabında ilk maçlar bugün oynanacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Halkbank, Arkas Spor'u konuk edecek. Etabın ikinci karşılaşması ise İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart, Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. Rövanş karşılaşmaları 21 Nisan Perşembe günü yapılacak.

ARKAS İDDİALI
Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Halkbank'la karşılaşacak Arkasspor, iyi başlangıç yapmak istiyor. Final için mücadele edeceklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Güzel bir play-off serisi bizi bekliyor. Son sayıya kadar en iyisi için mücadele edeceğiz. Umarım finale yükselen taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı. Serinin ikinci maçı 21 Nisan Perşembe günü İzmir'de oynanacak. Gerekirse son maç ise 24 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak.

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