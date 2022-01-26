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Fenerbahçe HDI Sigorta - Trentino Itas: 0-3

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında, İtalya temsilcisi Trentino Itas'a 3-0 yenildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 21:54
Fenerbahçe HDI Sigorta - Trentino Itas: 0-3

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında, İtalya temsilcisi Trentino Itas'a 3-0 yenildi.

Sarı-lacivertli takım grupta üçüncü kez mağlup olurken, Trentino Itas ise üçüncü galibiyetine ulaştı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ari Jokkelianen (Finlandiya), Erdal Akıncı (Türkiye)

Fenerbahçe HDI Sigorta: İzzet Ünver, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Mousavi, Muhammet Kaya (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Tümer, Louati, Kaan Gürbüz)

Trentino Itas: Sbertoli, Kaziyski, Podrascanin, Lavia, Michieletto, D'Heer (Zenger)

Setler: 20-25, 18-25, 16-25

Süre: 69 dakika ( 23, 25, 21)

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