VakıfBank'ta Zehra Güneş Fenerbahçe maçına damga vurdu!

Liderliğe yükselen Vakıfbank aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi 'nd 4'te 4 ile grubunda ilk sırada yer alıyor. Maçın en skorer ismi ise 3 ace yapan 28 sayıyla Isabelle Haak oldu.

Milli voleybolcu Zehra Güneş derbide üstün bir performans sergiledi. Mücadele 17 sayı bularak takımının en skorer ikinci ismi olan Zehra inanılması güç şekilde bir maçta 9 blok yaparak göz doldurdu.

PES ETMEDİKÇE BİZİ DUDURABİLECEK TAKIM YOK

VakıfBank'ta 9 blok sayısıyla yıldızlaşan orta oyuncu Zehra Güneş karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada maçın başından sonuna kadar üst düzey bir voleybol oynandı. Rakibimiz çok iyi bir performans sergiledi ancak biz kazanmayı bilen bir takımız. Biz pes etmedikçe bizi durdurabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bugün salonu dolduran ve bizleri destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek isterim" ifadelerini kullandı.