Haberler Voleybol VakıfBank'ta Zehra Güneş Fenerbahçe maçına damga vurdu!

VakıfBank'ta Zehra Güneş Fenerbahçe maçına damga vurdu!

Son dakika spor haberi: Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelen VakıfBank salondan 3-1 galip ayrıldı. VakıfBank'ın yıldız voleybolcuları Zehra Güneş ve Isabelle Haak, karşılaşmaya damga vurdu ve galibiyette önemli rol oynadı. İşte o istatistikler...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 12:11
VakıfBank'ta Zehra Güneş Fenerbahçe maçına damga vurdu!

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi. VakıfBank 14. galibiyetini alarak liderliğe yükselirken, Fenerbahçe Opet üçüncü yenilgisini alarak ikinci sıraya geriledi. Hem Avrupa'da hem de Misli.com Sultanlar Ligi'nde lider olan Vakıfbank'ta milli voleybolcu Zehra Güneş ve Isabelle Haak'ın performansı göz dolduruyor.

VakıfBank'ta Zehra Güneş Fenerbahçe maçına damga vurdu!

MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Birinci sete iyi başlayan taraf VakıfBank olurken daha sonrasında Fenerbahçe ağırlığını koydu ve 24-20 üstünlük yakaladı. Vakıfbank'ta Haak ve Zehra'nın etkili oyunuyla skoru çevirdi ve 27-25 ile seti kazandı. İkinci seti Fenerbahçe kazanırken 1-1 eşitlik ile 3. sete geçildi.

VakıfBank'ta Zehra Güneş Fenerbahçe maçına damga vurdu!

ZEHRA BLOKLARIYLA DURDURDU

17-17 beraberlik sonrası Zehra'nın bloklarıyla rakibini durduran VakıfBank, seti 25-21 kazandı. Dördüncü sette çok etkili ataklar yapan VakıfBank, Haak'ın smaçlarıyla sayı buldu. Büyük üstünlük kuran Vakıfbank seti 25-10 kazanarak 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

VakıfBank'ta Zehra Güneş Fenerbahçe maçına damga vurdu!

HAAK'TAN 28 SAYI

Liderliğe yükselen Vakıfbank aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi'nd 4'te 4 ile grubunda ilk sırada yer alıyor. Maçın en skorer ismi ise 3 ace yapan 28 sayıyla Isabelle Haak oldu.

VakıfBank'ta Zehra Güneş Fenerbahçe maçına damga vurdu!

ZEHRA'DAN 9 BLOK

Milli voleybolcu Zehra Güneş derbide üstün bir performans sergiledi. Mücadele 17 sayı bularak takımının en skorer ikinci ismi olan Zehra inanılması güç şekilde bir maçta 9 blok yaparak göz doldurdu.

VakıfBank'ta Zehra Güneş Fenerbahçe maçına damga vurdu!

PES ETMEDİKÇE BİZİ DUDURABİLECEK TAKIM YOK

VakıfBank'ta 9 blok sayısıyla yıldızlaşan orta oyuncu Zehra Güneş karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada maçın başından sonuna kadar üst düzey bir voleybol oynandı. Rakibimiz çok iyi bir performans sergiledi ancak biz kazanmayı bilen bir takımız. Biz pes etmedikçe bizi durdurabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bugün salonu dolduran ve bizleri destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek isterim" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Kamerun-Komorlar maçında izdiham! Tarihe geçen maçta ölü ve yaralılar var...
Emlak zengini Kerziban Keskin cinayetinde kan donduran detay! Cesedi 6 parçaya bölüme ayırıp...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor