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Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 3. olan A milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik etti. Başkan Erdoğan, "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 20:43
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."

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