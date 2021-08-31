Haberler Voleybol Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Gruplarda tüm maçları kazanan ve son 16 turunda Çekya'yı eleyen Türkiye, yarı final için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 10:25
Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

SON DAKİKA