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Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ne mağlup!

, 'nın kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 yenildi. Filenin Sultanları böylece Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ilk mağlubiyetini aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 16:11
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ne mağlup!

, 'nın kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi 3. hafta mücadelesinin ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 yenildi.

Ligde 7 maç sonra kaybeden ay-yıldızlılar, 3. haftanın 3. maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

SALON: Rimini

HAKEMLER: (İtalya), (İtalya)

TÜRKİYE: , , , , Hande Baladin, (, , , , Tuğba Şenoğlu, Aslı Kalaç, Kübra Çalışkan)

DOMİNİK CUMHURİYETİ: Pena Isabel, J. Martinez, Mambru, B. Martinez, Valdez, Marte (Castillo, De La Cruz, Eve)

SETLER: 22-25, 21-25, 25-23, 17-25

SÜRE: 130 dakika (30, 35, 35, 30)



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