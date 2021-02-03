Haberler Voleybol VakıfBank çeyrek finalde!

çeyrek finalde!

'nda mücadele eden temsilcimiz , ASPTT'yi 3-0 yenerek C Grubu'ndaki son karşılaşmalar öncesi adını çeyrek finale yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 23:24
VakıfBank çeyrek finalde!

, 'da düzenlenen maçında Fransa temsilcisi 'yi 3-0 mağlup etti ve grupta beşte beş yaparak çeyrek finali garantiledi.

Namağlup liderliğini koruyan sarı-siyahlılarda Haak 17, Gabi 11, Rasic ve Kübra 10'ar, Tuğba 6, Cansu 2 ve 1 sayıyla oynadı. Mücadelenin en değerli oyuncusu VakıfBank'ın İsveçli pasör çaprazı seçildi.

Salon: Sport Arena
Hakemler: , Kenneth Aro
Mulhouse: Haak, Polder, Moma Bassoko, Vanjak, Bauer, Bugg, Soldner (L) (Cazaute, Viggars, Jaegy (L), Novakovic, Lamprousi)
VakıfBank: Cansu, Gabi, Rasic, Haak, Tuğba, Kübra, Gizem (L) (Gözde, Ognjenovic, Meliha)
Setler: 15-25, 13-25, 18-25
Süre: 65 dakika (20, 21, 24)

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