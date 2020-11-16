Kanarya ezdi geçti

Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 20:43Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
VoleyboldaAXASigortaEfeler Ligi 15. hafta maçında FenerbahçeHDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi. Baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 25-14, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanan sarı-lacivertiler, ligdeki 13. galibiyetine imza attı ve liderliğini sürdürdü. Hasan Sıkar 13, Nijeryalı Nwachukwu 12, Bora Stanicki 10 sayıyla sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan isimler oldu.