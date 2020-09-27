Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Çan Gençlik Kalespor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi 25-20, 25-15 ve 25- 19'luk setlerle kazanan Çanakkale ekibi, 3. galibiyetini aldı. Kara Kartal ise 5. haftada da kaybetti. Paula Borgo, 18 sayıyla en skorer isim oldu. Çan Gençlik, 6'ncı haftada F.Bahçe'ye konuk olacak. Beşiktaş ise Karayolları'n ağırlayacak.
Çan’dan Kartal’a darbe
Beşiktaş’ı konuk eden Çan Gençlik Kalespor, 25-20, 25-15 ve 25-19’luk setlerle kazandı. 3. galibiyetini alan başkent ekibinde, Borgo 18 sayıyla maça damga vurdu.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:51 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50