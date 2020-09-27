Çan’dan Kartal’a darbe

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Çan Gençlik Kalespor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi 25-20, 25-15 ve 25- 19'luk setlerle kazanan Çanakkale ekibi, 3. galibiyetini aldı. Kara Kartal ise 5. haftada da kaybetti. Paula Borgo, 18 sayıyla en skorer isim oldu. Çan Gençlik, 6'ncı haftada F.Bahçe'ye konuk olacak. Beşiktaş ise Karayolları'n ağırlayacak.