Haberler Voleybol Çan’dan Kartal’a darbe

Çan’dan ’a darbe

’ı konuk eden , , ve 25-19’luk setlerle kazandı. 3. galibiyetini alan başkent ekibinde, Borgo 18 sayıyla maça damga vurdu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:51 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Çan’dan Kartal’a darbe

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında , 'ı 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi , ve 25- 19'luk setlerle kazanan ekibi, 3. galibiyetini aldı. Kara ise 5. haftada da kaybetti. Paula Borgo, 18 sayıyla en skorer isim oldu. Çan Gençlik, 6'ncı haftada F.Bahçe'ye konuk olacak. Beşiktaş ise Karayolları'n ağırlayacak.

BİZE ULAŞIN