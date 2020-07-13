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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Belediye’ye Ecem müjdesi

Aydın Belediye’ye Ecem müjdesi

yıldız ismi 'dan ... Çapraz bağları kopan ve ameliyattan sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Ecem, idmanlara başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımının yıldız ismi 'dan ... Çapraz bağları kopan ve ameliyattan sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Ecem, idmanlara başladı. Ocak ayında bıçak altına yatan ve sezonu kapatan 26 yaşındaki voleybolcu, sakatlıktan tamamen kurtuldu. Yeni sezon öncesi kampta yer alan tecrübeli sporcu, "Takımıma katkı sağlamak için vargücümle çalışıyorum. Eski formumuna döneceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 13.7.2020
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