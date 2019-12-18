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18 Aralık 2019, Çarşamba
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'ya İtalyan rakip

Fenerbahçe HDI Sigorta'ya İtalyan rakip

Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü hafta maçında yarın temsilcisi 'yı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Gruptaki ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Jihostroj'a 3-2 yenilen sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada deplasmanda bir başka ekibi Trentino Itas'a aynı skorla mağlup oldu.

, 'yı mağlup ederek son sırada bulunduğu gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

  1. 18.12.2019
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