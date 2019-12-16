Arkas’ta seri sürüyor
Efeler Ligi'nde son haftaların formda ekiplerinden Arkasspor, sahasında Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti. İlk seti 19-25 kaybeden İzmir ekibi, 25-21'le durumu eşitledi: 1-1. 23-25'lik üçüncü setle tekrar geri düşen Arkas, 25-22 kazanarak maçı tie-break'e taşıdı. Son sette de rakibine üstünlük sağlayan Arkas, 15-11'le 3-2 kazandı. Üst üste 4. zaferini alan İzmir ekibi, ilk yarıyı da 7 galibiyetle tamamladı.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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