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16 Aralık 2019, Pazartesi
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’ta seri sürüyor

Arkas’ta seri sürüyor

Efeler Ligi'nde son haftaların formda ekiplerinden Arkasspor, sahasında 'yu mağlup etti. İlk seti 19-25 kaybeden ekibi, 25-21'le durumu eşitledi: 1-1. 23-25'lik üçüncü setle tekrar geri düşen , 25-22 kazanarak maçı tie-break'e taşıdı. Son sette de rakibine üstünlük sağlayan Arkas, 15-11'le 3-2 kazandı. Üst üste 4. zaferini alan İzmir ekibi, ilk yarıyı da 7 galibiyetle tamamladı.

Efeler Ligi'nde son haftaların formda ekiplerinden Arkasspor, sahasında 'yu mağlup etti. İlk seti 19-25 kaybeden ekibi, 25-21'le durumu eşitledi: 1-1. 23-25'lik üçüncü setle tekrar geri düşen , 25-22 kazanarak maçı tie-break'e taşıdı. Son sette de rakibine üstünlük sağlayan Arkas, 15-11'le 3-2 kazandı. Üst üste 4. zaferini alan İzmir ekibi, ilk yarıyı da 7 galibiyetle tamamladı.
  1. 16.12.2019
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