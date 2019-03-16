Anadolu Efes'ten net galibiyet
16 Mart 2019, Cumartesi
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'ten net galibiyet

Anadolu Efes'ten net galibiyet

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında , Büyükçekmece'yi 98-81 mağlup etti.

Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyotunu 25-20 önde tamamlayan , devreye 49-38 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği de 74-61 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 98-81 üstünlükle ayrıldı.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi

Anadolu Efes: Motum 21, 7, Pleiss 20, Micic 9, Anderson 11, Ömer Can İlyasoğlu 2, Yiğitcan Saybir, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 4, James Metecan Birsen 7, Beaubois 15

Büyükçekmece: Mükremin Deniz Kılıçlı 13, Eldridge 19, Hayes 13, Tiby 13, Gibson 10, Arda Erdoğan 2, Cengizhan İvedi, Berkay Candan 1, Merthan Mutlu, Kerem Özkan 8, Tankeu 2, Uğur Hortum

1. Periyot: 25-20

Devre: 49-38

3. Periyot: 74-61

  1. 16.03.2019
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