VakıfBank Almanya deplasmanında
19 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri deplasmanında

deplasmanında

VakıfBank Almanya deplasmanında

Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, Şampiyonlar Ligi A 5. hafta müsabakasında yarın 'nın Allianz takımıyla karşılaşacak.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde , A 'ndaki 5. hafta maçında temsilcisi Allianz ile deplasmanda karşılaşacak.

Scharrena Stuttgart'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 4 müsabakayı da kazanan sarı-siyahlı ekip, ilk sırada yer alıyor. Bir kez salondan mağlup ayrılan Allianz MTV ise ikinci sırada bulunuyor.

İki takım arasında 'da oynanan mücadeleyi VakıfBank 3-1 kazanmıştı.

  1. 19.2.2019 11:39
  2. Güncelleme: 19.2.2019 12:35
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VakıfBank Almanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN