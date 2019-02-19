Sarı-siyahlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta müsabakasında yarın Almanya'nın Allianz MTV takımıyla karşılaşacak.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, A Grubu'ndaki 5. hafta maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV ile deplasmanda karşılaşacak.
Scharrena Stuttgart'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grupta yaptığı 4 müsabakayı da kazanan sarı-siyahlı ekip, ilk sırada yer alıyor. Bir kez salondan mağlup ayrılan Allianz MTV ise ikinci sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi VakıfBank 3-1 kazanmıştı.
- 19.2.2019 11:39
- Güncelleme: 19.2.2019 12:35
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
VakıfBank Almanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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