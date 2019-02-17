VakıfBank'tan net galibiyet
17 Şubat 2019, Pazar
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VakıfBank'tan net galibiyet

VakıfBank'tan net galibiyet

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, 'ı 3-0 yendi.

Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Bülent Bozkurt, Tayfun Şener

: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Simay Kurt, Bahar Akbay, Seray Altay, Ayşegül Girgin, Buse Melis Kara)

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt)

Setler: 17-25, 17-25, 21-25

Süre: 72 dakika (21, 24, 27)

  1. 17.2.2019 18:39
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