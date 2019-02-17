Fenerbahçe'den net galibiyet
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Dicle Nur Babat, Merve Dalbeler)
Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Birgül Güler, Işıl Öz)
Setler: 25-15, 25-19, 25-21
Süre: 74 dakika (20, 24, 30)
- 17.2.2019 18:42
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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