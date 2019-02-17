Fenerbahçe'den net galibiyet
17 Şubat 2019, Pazar
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'den net galibiyet

Fenerbahçe'den net galibiyet

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Opet, 'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Opet: Fatma Yıldırım, Dündar, Antonijevic, Bricio, Guidetti, Vargas (Melis Yılmaz, Dicle Nur Babat, Merve Dalbeler)

: Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Birgül Güler, Işıl Öz)

Setler: 25-15, 25-19, 25-21

Süre: 74 dakika (20, 24, 30)

  1. 17.2.2019 18:42
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