Bursa BB'den net galibiyet
17 Şubat 2019, Pazar
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BB'den net galibiyet

Bursa BB'den net galibiyet

- Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Kulübü, A Grubu 21. hafta maçında ’u 25-20, 25-19, ve 25-19 setlerle 3-0 mağlup etti.

Puanını 60.1'e yükselten yeşil-beyazlılar, oynadığı 21. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

'ne yükselmek için mücadelesini sürdüren Erkek Voleybol Takımı, Erkekler Birinci Ligi A Grubu 21. hafta karşılaşmasında 'u ağırladı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar ilk setten itibaren oyun üstünlüğünü ortaya koydu. Rakibe öne geçme şansı tanımayan ekibi maçtan 25-20,25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip ayrıldı.

YARI FİNALE ODAKLANDIK

Bu sezon ligde oynadığı 21 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün deneyimli antrenörü , Efeler Ligi'ne yükselmek adına oynayacakları yarı final maçlarına odaklandıklarını söyledi. Sezonun sonunda Efeler Ligi'nde olmak istediklerini dile getiren Aksoy, "Normal sezonun bitimine 5 hafta var. Bu süreçte sıralamalar değişebilir. Biz şu anda lideriz. Artık play-off maçlarına odaklandık. Önce yarı final maçları olacak. Tüm konsantrasyonumuz bu maçlar için olacak. Tabi kalan hafta maçlarına da motive olmamız lazım. Normal sezonu lider olarak tamamlamak istiyoruz. Oyuncularım bugün yine iyi mücadele ettiler. Onlara gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

SIRADAKİ RAKİP BORNOVA ANADOLU LİSESİ

TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu'nda 60.1 puanla liderliğini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, 22. hafta maçında 24 Şubat Pazar günü Bornova Anadolu Lisesi ile karşılaşacak. İzmir Atatürk-Vestel Venüs Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 16:00'da karşılaşacak.

  1. 17.2.2019 18:36
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