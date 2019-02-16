Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
16 Şubat 2019, Cumartesi
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voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar

Voleybolda Efeler Ligi'nde 18. hafta mücadelesi, oynanan 4 karşılaşmayla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0

Arkas Spor-İnegöl Belediyespor: 3-0

Arhavi Belediyespor-Fenerbahçe: 1-3

  1. 16.2.2019 20:34
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