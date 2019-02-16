Türkiye voleybol liglerinde toplu sonuçlar
Voleybolda Efeler Ligi'nde 18. hafta mücadelesi, oynanan 4 karşılaşmayla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0
Arkas Spor-İnegöl Belediyespor: 3-0
Arhavi Belediyespor-Fenerbahçe: 1-3
- 16.2.2019 20:34
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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