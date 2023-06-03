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Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta müsabakasında Ümraniyespor, Ümraniye Şehir Stadyumu'nda Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 12:40
Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Ümraniyespor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Ümraniyespor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Giresunspor maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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