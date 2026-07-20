Yunus geri dönmüyor

3'üncü Lig temsilcisi Altay'da sözleşmesi sona eren stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın, yeni sezonda siyah-beyazlı takımda yer almayacağı öğrenildi.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
3'üncü Lig temsilcisi Altay'da sözleşmesi sona eren stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın, yeni sezonda siyah-beyazlı takımda yer almayacağı öğrenildi. İzmir ekibinin altyapısından yetişen genç savunmacı, 2025 yaz transfer döneminde Süper Lig temsilcisi Alanyaspor ile sözleşme imzalamış, iki kulüp arasında yapılan özel anlaşmayla yeniden Altay'a dönmüştü. Alanya oyuncuyu farklı kulübe kiralayacak.