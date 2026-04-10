3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk yarışı yapan Türk futbolunun köklü kulübü Eskişehirspor, lider Kütahyaspor'u evinde 4-0 yenerek gövde gösterisi yapmıştı. Bitime 2 hafta kala rakibiyle puan farkını 5'e indiren Es-Es, şampiyonluk ihtimalini az görse de play-off'tan 2. Lig'e yükseleceğine inanıyor. Kırmızısiyahlıların başarılı defansı Arda Okumuş, "Zorlu maçta gereken her şeyi sahada gösterdiğimizi düşünüyoruz. Gerçek şampiyonun da, ailenin de kim olduğunu gösterdik; taraftarımızla, takımımızla, yönetimimizle... Saha dışındaki olayları yani herkes gördü burada maç başındaki yaşanan şeyleri. Biz bunlara uymadık, biz sahada gereken cevabımızı verdik. Daha fazlasını da yapabilirdik ama 4 tane ile de bitirdik. Şampiyon olacağız. Sadece yolu uzattık" diye umut dağıttı.

GOL YAĞDIRDILAR

Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı yönetiminde ligin ikinci yarısında müthiş bir form grafiği yakaladı. Son 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı- siyahlı takım, rakiplerine gözdağı verdi. Söz konusu karşılaşmalarda 50 kez ağları havalandıran Es Es kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Eskişehirspor maç başına 3.57 gol ortalaması yakalamayı başardı.