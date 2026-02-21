Altay Tire 2021’i ağırlıyor

Geçen hafta deplasmanda Söke 1970 ile 1-1 berabere kalan Altay bgün evinde Tire 2021 FK ile kozlarını paylaşacak.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Geçen hafta deplasmanda Söke 1970 ile 1-1 berabere kalan Altay bgün evinde Tire 2021 FK ile kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 22'nci haftanın açılış mücadelesinde Fuat Filiz düdük çalacak. Ev sahibi ekipte Ünal Alihan ve orta saha oyuncu Ege ile sakatlanan sağ kanat Mehmet Nur forma giyemeyecek.