Es-Es'te hedef 8'de 8

3. Lig 4. Grup'ta Kütahyaspor'la şampiyonluk yarışı yapan Eskişehirspor, deplasmandaki Denizli İdman Yurdu hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Ligde 2. sıradaki kırmızı-siyahlılar, sahasında 2-0'lık Ayvalıkgücü galibiyeti sonrasında üst üste 7. galibiyetine imza attı. Es-Es, Denizli'yi de mağlup ederek, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
3. Lig 4. Grup'ta Kütahyaspor'la şampiyonluk yarışı yapan Eskişehirspor, deplasmandaki Denizli İdman Yurdu hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Ligde 2. sıradaki kırmızı-siyahlılar, sahasında 2-0'lık Ayvalıkgücü galibiyeti sonrasında üst üste 7. galibiyetine imza attı. Es-Es, Denizli'yi de mağlup ederek, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.