Es-Es'te hedef 8'de 8

3. Lig 4. Grup'ta Kütahyaspor'la şampiyonluk yarışı yapan Eskişehirspor, deplasmandaki Denizli İdman Yurdu hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Ligde 2. sıradaki kırmızı-siyahlılar, sahasında 2-0'lık Ayvalıkgücü galibiyeti sonrasında üst üste 7. galibiyetine imza attı. Es-Es, Denizli'yi de mağlup ederek, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

3. Lig 4. Grup'ta Kütahyaspor'la şampiyonluk yarışı yapan Eskişehirspor, deplasmandaki Denizli İdman Yurdu hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Ligde 2. sıradaki kırmızı-siyahlılar, sahasında 2-0'lık Ayvalıkgücü galibiyeti sonrasında üst üste 7. galibiyetine imza attı. Es-Es, Denizli'yi de mağlup ederek, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
