Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, 3. Lig'de tekrar eski günlerine geri dönmek için mücadele ediyor. 4. Grup'ta geçtiğimiz hafta şampiyonluk adaylarından 2. sıradaki Karşıyaka'yı konuk eden Es-Es, 3-0'lık net bir galibiyetle 5'te 5 yaptı ve yenilmezliğini 6 maça taşıdı. 26 puanla 3. sıradaki kırmızı-siyahlılar, bu hafta 5 puan önündeki lider Kütahya'ya konuk olacak.

YÜKSELİŞİMİZ SÜRECEK

Eskişehirspor'un 34 yaşındaki tecrübeli golcüsü Mehmet Fuat Gölbaşı, deplasmanda kozlarını paylaşacakları Kütahya'dan da galibiyetle döneceklerine inandığını vurguladı. Gölbaşı, "Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Eskişehirspor pes etmez. Bu hafta da inşallah lider Kütahya karşısında güzel bir skor alacağız. Yükselişimiz devam edecek" sözleriyle iddialıbir açıklama yaptı.