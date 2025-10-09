Ekonomik kriz etkiledi

24 Erzıncanspor futbolcuları, 1 Ağustos'tan beri ödeme almadıklarını, maddi zorluklar yaşadıklarını ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerini açıkladı. Kulübü en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını, ancak durumun sosyal hayatlarını etkilediğini belirtti.
