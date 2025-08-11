CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Altay karıştı

Altay karıştı

Altay’da görevi bırakan Başkan Yüksel Gürüz ile 16 Ağustos’taki kongreye kadar yönetimi devralan Sinan Kanlı arasında tartışma çıktı

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Altay karıştı

3. Lig'e kadar düşen Altay'da sular durulmuyor. Toplanan 200 imza ile seçime gitmek zorunda kalan Başkan Yüksel Gürüz, 16 Ağustos'taki kongreye kadar yönetimi devralan Sinan Kanlı'ya yüklendi. Başkan Gürüz, "Altay tek kuruş ödeme yapılmadığı için yüksek vaatlerle borçlandırılıyor. Paranız yoksa niye göreve geldiniz? Borcu artırarak şov yapmak Altay'a bir bıçak daha saplamaktır. Altay'ı borca sokanlar hesap verecek, söz veriyorum" dedi. Sinan Kanlı da bu sözlere şöyle karşılık verdi: "Süreç boyunca Altay'a kaybettirdiklerinizi geri kazandırıyoruz. Sosyal medyadan doğru olmayan şeyler yazarak toparlamaya çalıştığımız kulüp itibarını lütfen daha fazla düşürmeye çalışmayın. Tavsiyemdir."

