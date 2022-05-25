İskenderun FK - Iğdır FK maçı CANLI izle! İskenderun Iğdır FK maçı canlı yayın

TFF 3. Lig'de heyecan dorukta... TFF 2. Lig'e yükselmek isteyen ekipler play off finalinde kozlarını paylaşıyor. İskenderun FK ile Iğdır FK maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

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İSKENDERUN FK - IĞDIR FK MAÇINDA 11'LER:

İskenderun FK: Muhammet, Erdinç, Onur, Metehan, Recep, İsmail, Ahmet, Osman, İrfan, Emre, Enes

Iğdır FK: Bayram, Zafer, Mesut, Berkay, Suat Kaya, Muhammet Reis, Arif, Batuhan, Mustafa, Mert, Okan

İSKENDERUN FK İLE IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İskenderun FK - Iğdır FK müsabakası 25 Mayıs Çarşamba günü saat 16.30'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.