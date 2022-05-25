Haberler TFF 3. Lig İskenderun FK - Iğdır FK maçı CANLI izle! İskenderun Iğdır FK maçı canlı yayın

İskenderun FK - Iğdır FK maçı CANLI izle! İskenderun Iğdır FK maçı canlı yayın

İskenderun FK ile Iğdır FK, TFF 3. Lig play-off finalinde kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabakada kazanan taraf adını TFF 2. Lig'e yazdıracak. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte İskenderun FK - Iğdır FK maçının CANLI yayını...

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:28 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:25
İskenderun FK - Iğdır FK maçı CANLI izle! İskenderun Iğdır FK maçı canlı yayın

TFF 3. Lig'de heyecan dorukta... TFF 2. Lig'e yükselmek isteyen ekipler play off finalinde kozlarını paylaşıyor. İskenderun FK ile Iğdır FK maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN


İSKENDERUN FK - IĞDIR FK MAÇINDA 11'LER:
İskenderun FK: Muhammet, Erdinç, Onur, Metehan, Recep, İsmail, Ahmet, Osman, İrfan, Emre, Enes

Iğdır FK: Bayram, Zafer, Mesut, Berkay, Suat Kaya, Muhammet Reis, Arif, Batuhan, Mustafa, Mert, Okan

İSKENDERUN FK İLE IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İskenderun FK - Iğdır FK müsabakası 25 Mayıs Çarşamba günü saat 16.30'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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İskenderun FK - Iğdır FK maçı ne zaman?
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