Haberler TFF 3. Lig Osmaniyespor FK - Erbaaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

- Erbaaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Misli.com 3.Lig 3. Grup'ta , sahasında Erbaaspor’a 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:23
Osmaniyespor FK - Erbaaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Misli.com 3.Lig 3. Grup'ta , konuk ettiği Erbaaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: 7 Ocak
Hakemler: xx, xx, Anıl Küçükkaraca xx
Osmaniyespor FK: Mesut Balkan xx, Emre Baysal xx, Bora Yılmaz xx ( dk. 66 xx), xx ( dk. 87 ?), Sırat Yeşilördek xx, Yavuz Koç xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx (Halil İbrahim Cenik dk. 87 ?), Soner Birinci xx, xxx, Ali Ateş xx (Alper Yener dk. 46 xx), Onur Kızıltaş xx (Gencay Erten dk. 77 x)
Erbaaspor: Taylan Arman xxx, Murat Şimşek xxx, xx (Furkan Karabatak dk. 59 xx), Emirhan Çavuş xx, Hüseyin Erol xx (Berat Boz dk. 90 ?), Yağızcan Erdem xx ( dk. 59 xx), Yaşar Çetin xx (Yusuf Ünsal dk. 83 ?), Şevket Güngör xx, xx, Ahmet Buğrahan Tuncay xx (Rıdvan Gökçe dk. 83 ?), Ertuğrul Şenlikoğlu xx
Gol: Yusuf Yağcı (dk. 68 pen.) (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Bekir Can Kara (Osmaniyespor FK), Yaşar Kaan Yılmaz, Talha Özcan (Erbaaspor)

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