Haberler TFF 3. Lig Fethiyespor'da 5 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

'da 5 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika corona virüsü haberi... Misli.com ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4'ü futbolcu 1'i kulüp personeli olmak üzere toplam 5 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 13:13 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 16:31
Fethiyespor'da 5 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Misli.com 'de mücadele eden 'da, dört futbolcu ile bir kulüp personelinin yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı sosyal medyadan duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan corona virüsü testleri sonucunda, dört oyuncu ile bir personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, testleri pozitif çıkan kişilerin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.

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