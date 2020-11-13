Fethiyespor'da 5 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, dört futbolcu ile bir kulüp personelinin yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı sosyal medyadan duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan corona virüsü testleri sonucunda, dört oyuncu ile bir personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, testleri pozitif çıkan kişilerin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.