Haberler TFF 3. Lig Karaköprü Belediyespor'da corona virüsü şoku!

Karaköprü Belediyespor'da virüsü şoku!

Son dakika virüsü haberi... 3. Lig ekiplerinde 'da şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, 3'ü futbolcu 7 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 15:38 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:36
Karaköprü Belediyespor'da corona virüsü şoku!

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden 'da 3'ü futbolcu 7 kişinin yeni tip virüsü testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın, 10 Kasım Salı günü sahasında karşılaşacağı 52 Orduspor maçı öncesi testi yapıldı. Şanlıurfa ekibinde 3'ü futbolcu 2'si teknik heyet ve 2'si de personel olmak üzere 7 kişinin sonucu pozitif çıktı. Tüm ekip kontrollü şekilde karantinaya alındı.

Karşılaşmanın oyuncu sayısının yeterli olması nedeniyle oynanacağı belirtildi.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un geçen hafta deplasmanda oynaması gereken Düzcespor maçı da rakip takımda 16 kişide corona virüsü vakasının görülmesi nedeniyle ertelenmişti.

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