Karaköprü Belediyespor'da corona virüsü şoku!

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'da 3'ü futbolcu 7 kişinin yeni tip corona virüsü testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın, 10 Kasım Salı günü sahasında karşılaşacağı 52 Orduspor maçı öncesi corona virüsü testi yapıldı. Şanlıurfa ekibinde 3'ü futbolcu 2'si teknik heyet ve 2'si de personel olmak üzere 7 kişinin sonucu pozitif çıktı. Tüm ekip kontrollü şekilde karantinaya alındı.

Karşılaşmanın oyuncu sayısının yeterli olması nedeniyle oynanacağı belirtildi.

Karbel Karaköprü Belediyespor'un geçen hafta deplasmanda oynaması gereken Düzcespor maçı da rakip takımda 16 kişide corona virüsü vakasının görülmesi nedeniyle ertelenmişti.