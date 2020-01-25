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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Diyarbekir’e 2 takviye

Diyarbekir’e 2 takviye

Diyarbekirspor, Uşakspor forveti ve 'nın sağ beki ile anlaştı.

Diyarbekirspor, Uşakspor forveti ve 'nın sağ beki ile anlaştı. 3. Lig ekibi, yönetim kurulunun kararıyla 2020-2021 sezonundan itibaren Diyarbakırspor ismini taşıyacak.
  1. 25.1.2020
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