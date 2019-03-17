Yeni Orduspor'dan deplasmanda net galibiyet
17 Mart 2019, Pazar
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'dan deplasmanda net galibiyet

Yeni Orduspor'dan deplasmanda net galibiyet

3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman , kendi sahasında karşılaştığı ’a 3-1 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan 3. Lig 2. Gruptaki maçta Adıyaman rakibi 'u evinde ağırladı.
Maçın 3. Dakikasında ev sahibi takım oyuncusu Bahtiyar Dolma'nın attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. İlk yarının bu skorla tamamlandığı karşılaşmanın ikinci yarısında başlama vuruşunu rakip takım yaptı.
İkinci yarıda ise Yeni Ordu Spor'un ilk golünü 63. Dakikada attı. Hasan Kaya 70 ve 76. Dakikalarda da Adıyaman 1954 Spor'un ağlarını topla buluşturdu. Yeni Orduspor deplasmanda ev sahibi takımdan 3 puan almayı bildi
Oynanan maçı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Adem Kaya, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ve çok sayıda taraftar izledi.

  1. 17.03.2019
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