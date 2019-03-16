TTF 3. Lig'in 27. haftası başladı
16 Mart 2019, Cumartesi
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TTF 3. 'in 27. haftası başladı

TTF 3. Lig'in 27. haftası başladı

3. 'in 27. haftası yapılan karşılaşmalarla başladı.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

1. GRUP

Büyükçekmece Tepecikspor-Batman Petrolspor: 2-0

Tire 1922-Silivrispor: 2-0

2. GRUP

Karşıyaka-Ofspor: 1-0

Esenler Erokspor-Altındağ Belediyespor: 0-0

Sultanbeyli Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 0-1

3. GRUP

Muğlaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Adliyespor-Payasspor: 2-0

  1. 16.03.2019
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