TTF 3. Lig'in 27. haftası başladı
TFF 3. Lig'in 27. haftası yapılan karşılaşmalarla başladı.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. GRUP
Büyükçekmece Tepecikspor-Batman Petrolspor: 2-0
Tire 1922-Silivrispor: 2-0
2. GRUP
Karşıyaka-Ofspor: 1-0
Esenler Erokspor-Altındağ Belediyespor: 0-0
Sultanbeyli Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 0-1
3. GRUP
Muğlaspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0
Ankara Adliyespor-Payasspor: 2-0
- 16.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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