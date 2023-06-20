📺TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI CANLI İZLE | Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye U21 Milli Futbol Takımı ile Bosna Hersek U21 Milli Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE U21 - AZERBAYCAN U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Bosna Hersek U21 maçı 20 Haziran Salı günü saat 20:00'de A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

TÜRKİYE U21 - AZERBAYCAN U21 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE