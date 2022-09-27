Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U21 Hazırlık maçı

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👉 Türkiye - Gürcistan maçını izlemek için tıklayın...

Türkiye U21 Futbol Milli Takımı'mız, Gürcistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Gürcistan maçı 27 Eylül Salı günü saat 20:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.