Haberler U21 Milli Futbol Takımı Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U21 Hazırlık maçı

Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U21 Hazırlık maçı

U21 Futbol Milli Takımı'mız, hazırlık maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 09:53 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 10:00
Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U21 Hazırlık maçı

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Türkiye U21 Futbol Milli Takımı'mız, Gürcistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Gürcistan maçı 27 Eylül Salı günü saat 20:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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