Haberler U21 Milli Futbol Takımı Hırvatistan - Türkiye: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'ne hazırlanan deplasmanda 'a konuk oldu. Ay-Yıldızlılar zorlu karşılaşmada sahadan 4-1'lık mağlubiyetle ayrıldı.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 16:54 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 19:52
Hırvatistan - Türkiye: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ümit Milli Takımımız, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde ile oynadığı özel maçı 4-1 kaybetti.

Zagreb'de Kranjceviceva Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Milli Takımımızın golünü 84'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz atarken, Hırvatistan'ın gollerini 7'nci dakikada Josip Mitrovic, 41 ve 66'ncı dakikalarda Antonio Marin ve 43'üncü dakikada Marko Bulat kaydetti.

Ümit Milli Takımımız, maçın ardından Antalya'ya giderek Sırbistan maçının hazırlıklarına başlayacak. Öte yandan karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker tribünden takip etti.

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