Haberler U21 Milli Futbol Takımı Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu Avusturya

'nın konuğu

2021 Altı 3. Grup'taki 9. maçında 'mız, ile karşı karşıya gelecek. ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 10:40
Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu Avusturya

, 2021 Altı 3. Grup'taki 9. maçında yarın ile 'da karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma 'dan canlı yayınlanacak.

6 takımın yer aldığı grubun geride kalan 8 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ümit Milli Futbol Takımı, 7 puanla son sıradaki Andorra'nın önünde 5. basamakta yer alıyor.

Avusturya ise 5 galibiyet, 3 yenilgi ve topladığı 15 puanla 2. sırada bulunuyor.

Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçta Avusturya, Ümit Milli Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup etmişti.

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