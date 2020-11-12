Haberler A Milli Futbol Takımı Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı Türkiye Hırvatistan maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

'nın testi pozitif çıktı maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

Uluslar Ligi'nde ve ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız zorlu karşılaşmalar öncesi Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Vofafone Park'ta oynanan karşılaşmada forması giyen 'nın maç esnasında testinin pozitif çıkmasıyla tecrübeli futbolcu apar topar oyundan çıkartıldı. Peki Vida kimlerle temas etti? İşte yanıtı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:48
Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı Türkiye Hırvatistan maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

Hazırlık maçınta A Milli Futbol Takımı'mız Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma devam ederken 'ta forma giyen Vida'nın test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Hırvat futbolcu 45'te apar topar oyundan çıkarılırken Vida'nın temas ettiği Türk futbolcular da ortaya çıktı. İşte gece yarısı yaşanan şokun tüm detayları...

Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı Türkiye Hırvatistan maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

HIRVATİSTAN FEDERASYONU AÇIKLADI

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından bazı futbolcuların corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada koronavirüs tespit edilen futbolcunun olduğu ifade edildi.

Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı Türkiye Hırvatistan maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

'VİDA'NIN SONUCUNU MAÇ ESNASINDA ÖĞRENDİK'

Duyuruda "Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında 'nın Covid 19 testinin pozitifi çıktığını öğrenmemiz üzerine Vida'yı oyundan aldık." ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz gün 3 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan 'ta Vida bu isimler arasında değildi. Hırvatistan'ın Türkiye maçı kadrosuna testler yapılırken ilk sonuçlar negatif geldi ve Vida kadroya alındı.

Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı Türkiye Hırvatistan maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

VİDA VİRÜSLÜ, OYUNDAN ÇIKARIN!

Ancak dün maç sabahı Hırvatların oynayacağı İsveç maçı öncesi de yeni testler yapıldı. Bu sonuçlar Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında stada ulaştı. Vida'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı Hırvatistan teknik heyetine iletildi.

Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı Türkiye Hırvatistan maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

APAR TOPAR OYUNDAN ALINDI

Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, oyuncusunu apar topar oyundan aldı ve izole edildi. Vida'nın birkaç gün İstanbul'da kalacağı ve kendisini izole edeceğinin yazıldığı açıklamada diğer takım oyuncularının İsveç maçı için Stockholm'e gidişinde bir sorun bulunmadığı aktarıldı.

Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı Türkiye Hırvatistan maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

KAÇAMAK CEVAP VERDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Dalic, maçın ardından Vida'nın neden oyundan çıktığına dair soruları "Vida bir süre oynadı ve daha sonra değişmesi gerekiyordu." şeklinde kaçamak bir cevap verdi fakat işin aslı maç biter bitmez ortaya çıktı

Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı Türkiye Hırvatistan maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

TÜRK FUTBOLCULARLA VE ŞENOL GÜNEŞ'LE TEMAS

Hırvatistan Federasyonu büyük bir skandala imza atarken bizim açımızdan da işin korkutucu yanı ortaya çıktı. 'nın maçta ve öncesindeki hazırlık aşamasında yakın temasta bulunduğu isimler hemen akıllara geldi.

Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı Türkiye Hırvatistan maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

ESKİ HOCASI GÜNEŞ'E SARILDI

Hırvat futbolcu, başlama düdüğünden hemen önce Şenol Güneş'in yanına gidip eski hocasına sarıldı.

Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı Türkiye Hırvatistan maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

CANER ERKİN'LE KUCAKLAŞMA

Müsabakaya çıkılmadan önce ise 'nın 'tan eski takım arkadaşı olan ve şu an Fenerbahçe için mücadele eden Caner Erkin ile sarıldığı, TRT Spor tarafından görüntülendi.

Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı Türkiye Hırvatistan maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

TEMAS ETTİĞİ İSİMLER

Şenol Güneş, Caner Erkin, Mert Çetin, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'la temas etti.

Öte yandan daha önce 3 oyuncusu corona virüsü yakalanan 'ta bu sayı 4'e yükseldi. Siyah beyazlı takımdan konuyla ilgili bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu... (Hürriyet)

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