Domagoj Vida'nın testi pozitif çıktı Türkiye Hırvatistan maçından çıkartıldı! İşte temas ettiği isimler...

Hazırlık maçınta A Milli Futbol Takımı'mız Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma devam ederken Beşiktaş'ta forma giyen Vida'nın test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Hırvat futbolcu 45'te apar topar oyundan çıkarılırken Vida'nın temas ettiği Türk futbolcular da ortaya çıktı. İşte gece yarısı yaşanan şokun tüm detayları...

HIRVATİSTAN FEDERASYONU AÇIKLADI Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından bazı futbolcuların corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada koronavirüs tespit edilen futbolcunun Domagoj Vida olduğu ifade edildi.

'VİDA'NIN SONUCUNU MAÇ ESNASINDA ÖĞRENDİK' Duyuruda "Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında Domagoj Vida'nın Covid 19 testinin pozitifi çıktığını öğrenmemiz üzerine Vida'yı oyundan aldık." ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz gün 3 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş'ta Vida bu isimler arasında değildi. Hırvatistan'ın Türkiye maçı kadrosuna testler yapılırken ilk sonuçlar negatif geldi ve Vida kadroya alındı.

VİDA VİRÜSLÜ, OYUNDAN ÇIKARIN! Ancak dün maç sabahı Hırvatların oynayacağı İsveç maçı öncesi de yeni testler yapıldı. Bu sonuçlar Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında stada ulaştı. Vida'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı Hırvatistan teknik heyetine iletildi.

APAR TOPAR OYUNDAN ALINDI Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, oyuncusunu apar topar oyundan aldı ve Domagoj Vida izole edildi. Vida'nın birkaç gün İstanbul'da kalacağı ve kendisini izole edeceğinin yazıldığı açıklamada diğer takım oyuncularının İsveç maçı için Stockholm'e gidişinde bir sorun bulunmadığı aktarıldı.

KAÇAMAK CEVAP VERDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI Dalic, maçın ardından Vida'nın neden oyundan çıktığına dair soruları "Vida bir süre oynadı ve daha sonra değişmesi gerekiyordu." şeklinde kaçamak bir cevap verdi fakat işin aslı maç biter bitmez ortaya çıktı

TÜRK FUTBOLCULARLA VE ŞENOL GÜNEŞ'LE TEMAS Hırvatistan Federasyonu büyük bir skandala imza atarken bizim açımızdan da işin korkutucu yanı ortaya çıktı. Domagoj Vida'nın maçta ve öncesindeki hazırlık aşamasında yakın temasta bulunduğu isimler hemen akıllara geldi.

ESKİ HOCASI GÜNEŞ'E SARILDI Hırvat futbolcu, başlama düdüğünden hemen önce Şenol Güneş'in yanına gidip eski hocasına sarıldı.

CANER ERKİN'LE KUCAKLAŞMA Müsabakaya çıkılmadan önce ise Domagoj Vida'nın Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı olan ve şu an Fenerbahçe için mücadele eden Caner Erkin ile sarıldığı, TRT Spor tarafından görüntülendi.