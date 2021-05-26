Haberler Türkiye Basketbol Ligi Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final mücadelesi devam ediyor. Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:20
Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off yarı final 4. maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PINAR KARŞIYAKA - FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basket maçı 26 Mayıs Çarşamba günü saat 19:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Beko'nun rakibini yenmesi halinde finalde Anadolu Efes'in rakibi olacağı eşleşmede Pınar Karşıyaka'nın galibiyeti durumunda finale çıkacak son ekip, 28 Mayıs Cuma günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.

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