Tofaş deplasmanda kazandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Tofaş'a 73-69 yenildi.
Karşılaşmada 23 sayı ile en skorer oyuncu Adatıp Sakarya Büyükşehir'den ikinci yarıya ağırlığını koyan Nnoko olurken, TOFAŞ'ta ise Harper 20 sayı ile takımın en skoreri oldu.
SALON: Sakarya
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon
ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Junıor Etou 6(xx), Alan Herndon 5(x), Şafak Edge 5(x), Burak Eşlik 2(x), Jean Salumu 6(xx) Toney Douglas 16(xxx), Alp Karahan 6(xx), Landry Nnoko 23(xxx), Uğur Dokuyan
TOFAŞ: Dıante M Garret 17(xxx), Berkan Durmaz, Yiğit Arslan 4(x), Samuel Jose Meıja 11(xxx), Demonte Tyrone Harper 20(xxx), Muhaymin Mustafa, Jeffree Davıd Wıthey 11(xxx), Kenneth Kadjı 10(xx), Muhsin Yaşar
1'İNCİ PERİYOT: 20-17
İLK YARI: 45-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-63
MAÇ SONUCU: 69-73
Kaynak: DHA
- 17.11.2018 16:07
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