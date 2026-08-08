Tüm dünyayı salladı

Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a imza atması, uluslararası futbol kamuoyunun gündemini sarsmaya devam ediyor. Transferin ilk duyurulduğu günlerde Premier Lig ve Avrupa futbolunu yakından takip eden uluslararası basın ve yüksek takipçisi bulunan futbol sayfaları, "Salah neden Karadeniz'in yolunu tuttu?" ve "Neden Trabzonspor?" sorularıyla şaşkınlıklarını dile getiren analizler paylaşıyordu. Ancak Mısırlı süper yıldızın şehre ayak basmasıyla başlayan ve stadyumda zirveye ulaşan gövde gösterisi, tüm dünyadaki bakış açısını kökten değiştirdi. Dünyadaki hemen bütün etkili ve bilinen hesaplar tarihi imza töreni hakkında yorum yaptı. Trabzon Havalimanı'nda 25 bin taraftarın coşkulu tezahüratları, meşaleleri ve tulum sesleriyle karşılanan 34 yaşındaki dünya starının stadyumdaki büyüleyici görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

BÖYLE KULÜP ÇOK AZ VAR

X, İnstagram ve TikTok'ta milyonlarca takipçiye sahip küresel futbol hesapları, Papara Park'taki atmosferden kesitler paylaşarak ilk günkü şüpheci yaklaşımlarını bir kenara bıraktı. Geçtiğimiz günlerde transferi sorgulayan yabancı yorumcular ve medya organları, önceki akşamki tarihi sahnelerin ardından "Şimdi neden gittiğini anladık", "Dünyada bu tutkuyu ve sevgiyi hissettirebilecek çok az kulüp var" paylaşımlarında bulundu. MISIRLI yıldızın bordo-mavili formayla tribünleri selamladığı ve taraftarla bütünleştiği anlar, futbolun sadece paradan ya da lig popülaritesinden ibaret olmadığını gösteren birer kanıt olarak sunuldu. Trabzonspor'un oluşturduğu bu devasa tutku dalgası, Salah transferinin yalnızca Türkiye'de değil, küresel ölçekte yılın en çok konuşulan futbol olaylarından birine dönüşmesini sağladı. Özellikle son 4 gündür dünya üzerinde yapılan Türkiye, Süper Lig ve Trabzonspor haberleri tarihi rekorlar kırdı. Muhammed Salah ayağının tozu ile müthiş bir PR çalışması yapılmasını sağladı. Bunun artarak sürmesi bekleniyor.

DÜNYA TRABZON'U ARAŞTIRIYOR

Salah'ın Trabzonspor'a transferi, yalnızca bordo-mavili kulübün değil, Trabzon şehrinin de uluslararası görünürlüğünü artırdı. Google Trends verilerine göre Trabzonspor'a yönelik aramalar son bir haftada % 650, Trabzon şehrine yönelik aramalar ise % 120 arttı. İlgi haritasında Türkiye'nin (100) ardından Trabzon'u en çok araştıran ülke Mısır (82) olurken, Kuveyt (31), Ürdün (24) ve Suudi Arabistan (24) da üst sıralarda yer aldı. Özellikle Mısır halkının Trabzon'a gösterdiği yoğun ilgi, Salah transferinin sadece sportif değil, şehrin marka değeri ve uluslararası tanıtımı açısından da büyük bir kazanım sağladığını ortaya koydu.

18 KULÜP TOPLAM: 44.2; SALAH: 67.9

Muhammed Salah, tek başına Trendyol Süper Lig kulüplerinin toplamından daha fazla İnstagram takipçisine sahip. Trabzonsporlu yıldızın 67.9 milyon takipçisi bulunurken, Süper Lig'deki tüm kulüplerin toplam takipçi sayısı 44.2 milyon. Trabzonspor'a transfer olduğunda 67.7 milyon takipçisi olan Salah'ın da takipçi sayısı arttı. Mısırlı süper yıldızın takipçi sayısı 67.9 milyonu aştı.

BALLON D'OR: TARİHİ BİR TRANSFER

Dünya futbolunun saygın yayınlarından Ballon d'Or, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini kapsamlı bir analizle değerlendirdi. Liverpool'daki efsanevi kariyerini noktalayan Mısırlı yıldızın, Trabzonspor'daki yeni yolculuğunun yalnızca bir transfer değil, Türk futbolunun dengelerini değiştirebilecek tarihi bir hamle olduğu vurgulandı.

YENİ BİR MEYDAN OKUMA

Analizde, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'u tercih ederek kariyerinde yeni bir meydan okumayı kabul ettiği belirtilirken, bordo-mavili kulübün de tarihindeki en büyük finansal yatırımlardan birini gerçekleştirerek dünya çapında bir süper yıldızı kadrosuna kattığı ifade edildi.

TREZEGUET YARDIMCI OLDU

Başkan Ertuğrul Doğan, Salah'ın transfer sürecini anlattı. Doğan, ''Niyeti parasal değil, buradaki heyecanı ve tutkulu sevgiyi yaşamaktı. Eski oyuncumuz Trezeguet de süreçte olumlu referans vererek katkı sağladı. Şehri ve atmosferi inceledikten sonra buraya gelmek istedi ve anlaşmamız sadece 4-5 gün sürdü" diye konuştu.

'GIZ BU NE GADA GÜÇÇÜK'

Salah'ı dün ilk kez köylerinde görüp, görüntüsünü telefonla çekip "O ne bilama bişe" diyerek sosyal medyada gündem olan teyzeler o anları anlattı. Reklam filmi çekimi için Salah'ın Araklı ilçesi Marzuba mahallesine geleceğini duyan Emine Aygün (48) oğlunu alarak ilçe merkezinden mahallesine geldi. Arkadaşı Seher Güven (45) ile cep telefonu ile Salah'ın geleceği yeri beklemeye başlayan 2 arkadaş, lüks bir cip ile gelen Salah'ın araçtan indiğini görünce o anları kayda aldı. Emine Aygün'ün o anları cep telefonu ile kayda alırken "Ahana da geldi. O ne bilama bir şey. O ne du, göya bir şey. Gız bu ne gada güççük. Gördüm çizikli tişötü var" tepkisi sosyal medyada büyük beğeni topladı, izleyenleri güldürdü.

SALAH'I GÖRMEK İSTEDİK

Emine Aygün o anlar için "Muhammed Salah'ı görmek istedik. Transferinden çok mutlu olduk. Bırakmadılar bizi yakından görelim. Biz de uzaktan beklerken sülale olarak çok uzun boylu olduğumuz için video çekerken minyon tipli geldi bana 'Bilama bir şey' dedim. Espri olarak söyledik, gündem oldu" ifadesini kullandı.

TAKİPÇİ SAYISI REKOR KIRDI

Trabzonspor'un, Muhammed Salah'ı duyurması, kulübün dijital platformlarında adeta patlama etkisi oluşturdu. Bordo-mavili kulübün resmi hesapları, transfer açıklamasının ardından tüm platformlarda toplam 2 milyon 737 bin yeni takipçi kazanarak tarihi bir etkileşim rekoruna imza attı. Küresel futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran transfer sonrası platform bazında yaşanan takipçi artışları şu şekilde gerçekleşti:

Facebook: +1.270.000

Instagram: +960.000

TikTok: +460.000

X: +47.000