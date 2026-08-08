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Trabzonspor'dan Troy Parrott atağı!

Santrfor bölgesine takviye planlayan Trabzonspor, Troy Parrott için AZ Alkmaar ile temas kuruldu. Bordo-mavililer, değeri 25 milyon euro olan 24 yaşındaki İrlandalı golcüyü zorunlu satın alma maddesi ile kiralamak istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Trabzonspor'dan Troy Parrott atağı!

Muhammed Salah transferi ile tüm dünyada ses getiren Trabzonspor yönetiminin hız kesmeye niyeti yok. Başkan Ertuğrul Doğan, "Forvet takviyesi yapacağız" diyerek transfer ateşini yakmıştı. Bordo mavililer, Al-Hilal'in 27 yaşındaki forveti Darwin Nunez için girişimlerini sürdürüyor. Taraflar anlaşmak üzere ancak yönetim yeni bir ismi daha gündemine aldı: Troy Daniel Parrott. AZ Alkmaar'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için gerekli adımlar atılmaya başlandı. Geçen sezon ligde çıktığı 28 maçta 16 gol ve 4 asist üreterek toplamda 20 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız futbolcu, tüm kulvarlar dahil edildiğinde sezonu 31 gol ve 12 asist gibi elit bir golcü seviyesinde tamamladı.

TEKKE'NİN İSTEDİĞİ PROFİL

İrlandalı golcü, pres enerjisi, savunma arkası koşuları ve ceza sahası içi sezgileriyle Fatih Tekke'nin istediği profile uygun bir isim. Trabzonspor, 2029 yılına kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki oyuncu için Hollanda ekibi ile görüşmelere başladı. Market değeri 25 milyon euro olarak gözüken 1.85 boyundaki yıldızın zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanması gündemde. 2024 yazında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Hollanda'nın köklü kulüplerinden AZ Alkmaar'a transfer olan Parrott, burada takımın birinci golcüsü konumuna geldi; KNVB Beker (Hollanda Kupası) ve Johan Cruyff Shield (Süper Kupa) şampiyonlukları yaşadı.

İRLANDA'NIN KAHRAMANI

Parrott, İrlanda A Milli Takımı formasıyla çıktığı 37 maçta 11 gol kaydetti. Özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde attığı 9 golle ve Macaristan karşısındaki 90+6. dakika golüyle ülkesini Dünya Kupası play-off aşamasına taşıyan isim oldu.

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