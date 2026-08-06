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Haberler Trabzonspor Salah çılgınlığı

Salah çılgınlığı

Giresun’dan Rize’ye kadar araç konvoyları oluştu, 25 bin taraftar Trabzon Havalimanı’nı bayram yerine çevirdi. Salah, “Böyle bir şey görmedim” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Salah çılgınlığı

Rüya değil gerçek... Muhammed Salah, bordo mavili formayı giydi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel uçağı ile dün sabah saatlerinde Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndan İstanbul'a doğru yola çıkan 34 yaşındaki dünya yıldızı, uçakta formayı giydi ve ilk mesajını verdi. Trabzonspor'un sosyal medya hesabında yer alan videoda, 61 numaralı formayı uçakta giyen Mısırlı süper yıldız, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon" dedi. Uçak 11.30'da Atatürk Havalimanı'na indi. 12.00'de dışarı çıkan Salah'ı binlerce taraftar "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" tezahüratı ile karşıladı.

TRABZON'DA HAYAT DURDU

Büyük izdiham yaşanırken, Salah saatlerce kendini bekleyen bekleyen taraftarlara ilk üçlüsünü havalimanında çektirdi ve Başkan Ertuğrul Doğan'ın aracıyla sağlık kontrolünden geçmek için Maslak Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü. Kontrol saat 15.40'ta bitti ve Salah, Başkan Ertuğrul Doğan'ın Zincirlikuyu'daki ofisine geçti. Ardından ikili havalimanına gidip Trabzon'a doğru yola çıktı. 21.00'de Salah, Trabzon'a ayak bastı, yer yerinden oynadı. Meşaleler yandı, ortaya masal gibi görüntüler çıktı. Trabzon Havalimanı'nda 25 bin taraftar Salah'ı müthiş bir coşku ile karşıladı. Havalimanına akın eden taraftarlar sebebiyle trafik kilitlendi.

İMZA TÖRENİ SAAT 19.30'DA

Trabzonspor, Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftarlara açık imza töreni düzenleyecek. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da katılacağı dev organizasyonda bordo-mavili taraftarlar, dünyaca ünlü yıldız futbolcuyla ilk kez bir araya gelecek.

ULAŞIM VE GİRİŞ ÜCRETSİZ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Papara Park'taki imza töreni için ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak. Öte yandan taraftarlar, imza törenine de ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

BAŞKAN GENÇ'TEN 6 BİN 661 FORMA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un yeni sezon öncesinde 6 bin 661 adet forma alarak kampanya başlattı. Salah'ın Trabzonspor'a transferinin tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Genç, bu başarının ancak taraftarın, yönetimin, teknik heyetin ve şehrin kenetlenmesiyle taçlanacağını söyledi.

BORSA'YI DA COŞTURDU

Salah transferi, Borsa İstanbul'u da salladı. Bordo-mavili kulübün hisseleri (TSPOR), 3 Ağustos'taki dip seviyesi olan 0.919 TL bandından güçlü bir alım dalgasıyla yükselişe geçerek 5 Ağustos gün içi işlemlerinde 1.030 TL seviyesine ulaştı. Böylece TSPOR hisseleri son 3 günde toplam %12.08 değer kazanırken, günlük bazda da +%5,10'luk artışla rekor tazeledi.

FORMALARDA BÜYÜK YOĞUNLUK

Trabzon'un en işlek noktalarından Atatürk Alanı'nda ve TS Club mağazalarında toplanan taraftarlar, tezahüratlar ve marşlarla tarihi transferi kutluyor. Açıklama ve duyurular sonrası kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı TS Club mağazaları ile kombine bilet satış noktalarında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanması dikkat çekiyor. Mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturan ve "Ya Allah ,Bismillah, Muhammed Salah" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, yeni sezon formalarına Mısırlı yıldız kanat oyuncusunun adı ve giyeceği 10 numarayı yazdırıyor.

'TARAFTARIMIZ KARŞILAMA NASIL OLUR GÖSTERDİ'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti. Başkan Doğan, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Salah, bir dünya yıldızı. Dünya yıldızı nasıl karşılanır, taraftarımız herkese gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Daha sonra Salah'ı bekleyen taraftarların yanına giden Başkan Ertuğrul Doğan, tek tek teşekkür etti.

KOMBİNE SATIŞLARI PATLADI

Salah transferi kombine ve forma satışını patlattı. Haberin duyulmasından sonra bordo mavili taraftarlar, Trabzon Meydan Parkı'nda bulunan bilet satış noktasına akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Yeni sezon öncesinde takıma destek olmak isteyen taraftarların forma satış noktalarına da yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Salah öncesi 4 bin civarında kombine satılmıştı, dün akşam saatlerinde bu sayı 15 bine yaklaştı

LİGDE VE AVRUPA'DA İDDİALIYIZ

Taraftara iki kez üçlü çektiren Salah, büyük kalabalık nedeniyle dakikalarca taraftarı izledi. Şaşkınlığı yüzünden okunan Mısırlı süper yıldız, burada ilk konuşmasını yaptı: Ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Trabzonspor'la ligde ve Avrupa'da başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Umarım ligde ve Avrupa'da iyi işler yapabiliriz. Burada da çok çalışacağım. Çünkü daha önce bulunduğum kulüplerde başarılar kazandım. Aynısını Trabzonspor'da da yapmak istiyorum.

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