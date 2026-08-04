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Trabzonspor'dan transferde Vlahovic bombası!

Trabzonspor, Augusto’nun boşluğunu doldurmak için Juventus’tan ayrılan 26 yaşındaki forvetle temasa geçti. Dusan Vlahovic’e teklif sunuldu, görüşmeler devam ediyor. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Trabzonspor'dan transferde Vlahovic bombası!

Mohamed Salah için geri sayıma geçen Trabzonspor, büyük bir bomba daha patlatmak üzere hamle yaptı. Felipe Augusto'yu 15+5 milyon euro'ya Zenit'e satan bordo-mavililerin son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki Dusan Vlahovic'i de kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sırp forvet oyuncusu şu an boşta. Market değeri 35 milyon euro olan 1.90 boyundaki futbolcunun menajeri ile temasa geçildiği ve teklif sunulduğu dile getiriliyor. Vlahovic, Avrupa'nın en üst düzey santrforları arasında gösterilen, fizik gücü yüksek, ceza sahasında bitirici ve hava toplarında etkili bir golcü olarak öne çıkan bir futbolcu.

MOHAMED SALAH İLE AYNI UÇAKTA

Serbest statüde olan Vlahovic'e bordo-mavililerin yıllık 6 milyon euro + bonuslar önerdiği dile getiriliyor. Anlaşmanın yakın olduğu öne sürülüyor. Yönetimin Salah ile birlikte Vlahovic'i de aynı uçakla Trabzon'a getirmek istediği iddia edildi. Kariyerinde 325 maçta 140 gol ve 26 asistlik skor katkısı sağlayan Vlahovic, Juventus ile 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asistlik katkı yaptı. Vlahovic, klasik "9 numara" ile modern santrfor özelliklerini birleştiren bir oyuncu. Sırp yıldız, savunma arkasına koşular atan, sırtı dönük oynayabilen ve tek vuruş ustası olarak tanınıyor. Kanatlardan yapılan ortalarda ve hızlı geçiş hücumlarında çok etkili bir silah.

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