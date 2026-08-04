Tekke takımdan memnun

Teknik direktör Fatih Tekke, hazırlık maçlarının skordan ziyade takım olarak yapmak istedikleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Oyuncuların tam ritimlerini kısa sürede kazanamayacağını vurgulayan Tekke, şöyle devam etti: "Öyle 15-20 günde olacak şey değil. Şu anda da eksiğimiz var. Ama genel hatlarıyla en azından sahanın içerisinden yapmak istediğimiz veya verdiğimiz direktiflere karşılık olarak Allah'a şükür oyunculardan hepsini almaya çalışıyoruz. Her maça kazanmak için çıkacağız. Bu sene biraz daha heyecanımız fazla."

OYUNU GELİŞTİRMEYE ODAKLANDI

Teknik direktör Fatih Tekke, kamp boyunca yaptığı açıklamalarda hazırlık maçlarında alınan sonuçlardan çok sahaya yansıtılmaya çalışılan oyun anlayışına dikkat çekti. İlk hazırlık maçının ardından takımın henüz istenilen seviyede olmadığını ifade eden genç teknik adam, her karşılaşmada oyun üzerine yeni parçalar eklemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

1 GALİBİYET, 2 YENİLGİ

Karadeniz devi, kampta sadece 1 günü izinli olarak geçirirken, toplam 11 antrenman ve 3 hazırlık karşılaşması yaptı. Fırtına, Avusturya kampında oynadığı 3 hazırlık karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0, ikinci maçta da Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 yenilen bordo-mavililer, İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Tek golünü Ernest Muçi kaydetti.

MİTONGO KATILDI

Kamp döneminde sadece Rene Mitongo alındı. Belçika'nın Standard Liege takımından transfer edilen 18 yaşındaki forvet, Avusturya'da takımın kampına dahil oldu. Ayrıca, Ali Şahin Yılmaz ve Salih Malkoçoğlu da transferleri nedeniyle kamptan ayrılan isimler oldu. Kadroda düşünülmeyen Draguş ise antrenmanlarda yer alırken hazırlık maçlarında süre alamadı. Ciddi sakatlıkların yaşanmadığı kampta sadece Folcarelli, sakatlığı nedeniyle son hazırlık maçında görev yapamadı.

FOLCARELLİ ENDİŞESİ

Yeni sezon öncesi teknik heyeti düşündüren konulardan biri Folcarelli'nin sağlık durumu. Teknik direktör Fatih Tekke, "Kampta ciddi bir sakatlık sorunu yaşamadık" dese de Folcarelli, Eintracht Frankfurt ve Udinese maçlarında sakatlığı nedeniyle görev yapamaması can sıktı. Folcarelli'nin durumu yakından takip ediliyor.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

İsmail Köybaşı, 8 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de İzmir'de Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanacak jübile maçıyla yeşil sahalara veda edecek. Biletler dün satışa çıktı. Bilet fiyatları 250 TL ile 1250 TL arasında değişiyor.