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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da transferde Mohamed Salah coşkusu! Uçağı...

Trabzonspor'da transferde Mohamed Salah coşkusu! Uçağı...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transfer gündemini bir hayli meşgul eden Mohamed Salah ile ilgili oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Trabzonspor'da transferde Mohamed Salah coşkusu! Uçağı...

Trabzonspor, yüzyılın transferini gerçekleştirmek üzere geri sayıma geçmiş durumda. Bordo-mavililer, Mohamed Salah için yıllık 17 milyon euro maaş artı performans bonusları önerdi. 34 yaşındaki Mısırlı yıldızın temsilcisiyle diğer detaylar da konuşulurken, el sıkışıldı. Trabzonspor, asrın transfer operasyonu olarak gösterilen bu işte ciddi bir sponsor desteği alacak. Bazı firmalarla görüşmeler yapıldı ve kaynak hazırlandı. Salah'ın maliyetinin çok önemli bölümü sponsorlar aracılığıyla karşılanacak.

Fakat tarihi transfer henüz bitmiş değil. Çünkü ıslak imza yok. Menajeri her ne kadar 'şartlarınızı kabul ediyoruz' dese de yönetim temkinli yaklaşıyor. Karadeniz devinin Salah'ı Türkiye'ye getirecek olan uçak planlaması dahi hazır. Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan yıldız futbolcunun, anlaşmanın tamamlanmasının ardından yarın saat 11.30'da İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Mısırlı yıldızın aynı gün saat 21.30'da Trabzon'a gelmesi ve şehri ayağa kaldırması bekleniyor.

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