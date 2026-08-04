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Haberler Trabzonspor İkisini de eleriz

İkisini de eleriz

Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile Gornik Zabrze arasında oynanacak maçlarda turu geçen takımla eşleşecek. Ilk karşılaşmamız Trabzon’da.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 07:02
İkisini de eleriz

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı elde eden Trabzonspor'un muhtemel rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde dün yapılan kura çekimi sonucu bordo-mavili ekip, Ferencvaros ile Gornik Zabrze arasında oynanacak 3. eleme turu eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Ferencvaros, Macar liginin ilk 2 haftasında 1 puan alabildi. Zabrze ile Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye elendi. Trabzonspor'un lig aşaması öncesindeki son engeli, 13 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçının ardından kesinleşecek.

İLK KARŞILAŞMA TRABZON'DA

Trabzonspor, play-off turunun ilk maçına 20 Ağustos Perşembe günü taraftarı önünde çıkacak. Bordo-mavili ekip, eşleşmenin rövanş maçını ise 27 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Trabzonspor bu turu geçmesi hâlinde adını Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yazdıracak. Bordo-mavililer, elenmesi durumunda Avrupa kupalarındaki yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

MAÇLARIN TARİHLERİ

Fırtına'nın muhtemel rakibinin belli olacağı Ferencvaros ile Gornik Zabrze takımları arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu eşleşmesinin ilk maçı yarın Macaristan'da oynanacak. Rövanş maçı ise 13 Ağustos Perşembe günü Polonya'da gerçekleştirilecek.

FERENCVAROS İLE İKİ KEZ

Ferencvaros, bordo-mavili ekibin daha önce karşılaştığı takımlar arasında bulunuyor. İki takım, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele etti. Budapeşte'de oynanan ilk karşılaşmayı Ferencvaros 3-2 kazanırken, Trabzon'daki mücadeleyi temsilcimiz 1-0 almıştı.

İLK 11: Dibusz, Zohore, Raemaekers, Kanichowsky, Cadu, Sevikyan, Lisztes, Rommens, Bamidele, Osvath, Gyula Bagi

ZABRZE, F.BAHÇE İLE OYNADI

Polonya temsilcisi Gornik Zabrze de Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla daha önce karşı karşıya geldi. 1970-1971 sezonunda Göztepe'yi eleyen Polonya ekibi, Temmuz 2026'da ise Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe ile mücadele etti. İstanbul'daki karşılaşmayı 1-0 kaybeden Gornik Zabrze, sahasındaki rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

İLK 11: Schulz, Warczak, Prekop, Josema, Janicki, Janza, Sadilek, Khlan, Dietz, Urbanski, Dimi

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