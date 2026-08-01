Onana’dan Tekke’ye: Çılgın!

Andre Onana, teknik direktör Fatih Tekke'ye övgüde bulundu. Kamerunlu eldiven, "Fatih hocayla aramızdaki ilişkiyi şöyle ifade edebilirim; taktiksel anlamda bir çılgın. Taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla bir kupa kazandırdı" dedi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Andre Onana, teknik direktör Fatih Tekke'ye övgüde bulundu. Kamerunlu eldiven, "Fatih hocayla aramızdaki ilişkiyi şöyle ifade edebilirim; taktiksel anlamda bir çılgın. Taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla bir kupa kazandırdı" dedi.